App Immuni: sarà solo volontaria, sì a pseudonimi. Dati cancellati il 31 dicembre (Di giovedì 30 aprile 2020) Con un decreto legge il governo Conte 2 ha stabilito le regole sull'uso dell'App Immuni che servirà nella Fase 2 della lotta al coronavirus, ma che non sarà assolutamente obbligatoria. Non sono previste limitazioni di alcun genere per chi deciderà di non usarla. In una nota Palazzo Chigi spiega il contenuto del decreto e specifica che "il testo prevede che, presso il ministero della Salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile. L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale".Per quanto riguarda il delicato argomento relativo ai Dati personali, il governo chiarisce:"Il ministero adotterà misure tecniche e ... Leggi su blogo App Immuni - quando sarà disponibile e come scaricarla : Conte spiega come funzionerà

Aspettando Immuni la Campania si organizza : si valutano app nostrane per tracciare i contagi

App Immuni - il governo detta le regole : nessuna conseguenza se si decide di non usarla (Di giovedì 30 aprile 2020) Con un decreto legge il governo Conte 2 ha stabilito le regole sull'uso dell'Appche servirà nella Fase 2 della lotta al coronavirus, ma che non sarà assolutamente obbligatoria. Non sono previste limitazioni di alcun genere per chi deciderà di non usarla. In una nota Palazzo Chigi spiega il contenuto del decreto e specifica che "il testo prevede che, presso il ministero della Salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile. L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale".Per quanto riguarda il delicato argomento relativo aipersonali, il governo chiarisce:"Il ministero adotterà misure tecniche e ...

Corriere : Immuni, ecco le regole per l’App Nessun obbligo, privacy tutelata - Tg3web : 'I dati personali saranno cancellati entro fine anno e non vi saranno conseguenze per chi sceglierà di non installa… - fanpage : Da Consiglio dei ministri via libera all’app #Immuni: sarà su base volontaria - Ilconservator : RT @sabrimaggioni: #Dpcm approva #ImmuniApp Su base volontaria Cancellano dati entro 31/12/20 MA gli stessi dati possono essere usati x pr… - Cristina050521 : @tomasomontanari Quindi io che sono lombarda devo cercare Immini, l'App che segnala se nelle vicinanze c'è Salvini? #Immuni -