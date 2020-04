Apex Legends sta per ricevere un nuovo eroe robotico? (Di giovedì 30 aprile 2020) Sembra che un nuovo personaggio stia per arrivare su Apex Legends. Ieri pomeriggio, l'account Twitter del gioco ha twittato una misteriosa GIF che sembra mostrare una testa meccanica, insieme a una breve descrizione di un simulacro - personaggi che potrebbero essere familiari ai veterani di Titanfall.Secondo la GIF, i simulacri si inseriscono tra androidi e cyborg in una "classificazione" robotica. Mentre gli androidi sono esseri completamente meccanici e i cyborg sono ibridi semi-organici, i simulacri sembrano essere umani la cui coscienza è stata trasferita in un nuovo corpo meccanico. Personaggi di questo tipo sono esistiti nell'universo di Apex Legends sin dai giochi Titanfall, dove i giocatori occasionalmente combattevano a fianco o contro di loro.Secondo la GIF, i simulacri si sentono ancora come umani. La GIF sembra anche essere chiamata Trial 7578. Spiega che tre soggetti ... Leggi su eurogamer Apex Legends riceverà delle versioni per PS5 e Xbox Series X?

