Alessandro Borghese 4 Ristoranti | la Valle d' Aosta nella seconda puntata | stasera su Sky

torna su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la seconda puntata, alla scoperta dei migliori ristoranti della Valle d'Aosta. La puntata inaugurale tra i canali di Venezia della scorsa settimana è stata premiata dal record di ascolti grazie al miglior risultato di sempre per la produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. La Valle d'Aosta è considerata un vero paradiso degli sport invernali: si praticano sci alpino e di fondo, snowboard, freeride e alpinismo.

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Borghese

Nella seconda puntata chef Borghese va alla ricerca del miglior ristorante in alta quota della Valle d’Aosta, dove domina la neve fresca tra le vette maestose. In questa puntata le zuppe sono la porta ...Alessandro Borghese in Valle d'Aosta per la seconda puntata della stagione 2020 di 4 Ristoranti. Dopo un debutto da favola (per contenuti e ascolti) a Venezia, Alessandro Borghese si sposta in Valle d ...