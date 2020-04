Tommasi: «Calciatori ci sono ma ripresa è come una scalata» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della volontà da parte dei giocatori di tornare i campo, ma anche delle difficoltà che ostacolano la ripresa e spingono sempre più verso una chiusura del campionato. «Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non ci tiriamo indietro, ma è pieno di salite, ripidissime e il rischio alla … L'articolo Tommasi: «Calciatori ci sono ma ripresa è come una scalata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Tommasi : «Calciatori in campo con la massima sicurezza»

AIC - Tommasi duro : "C'è schizofrenia! Paradossale che imprenditori mettano in cattiva luce i calciatori!"

Caliendo attacca Tommasi : «Incapace a produrre benessere per i calciatori» – VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) Damiano, presidente dell’AIC, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della volontà da parte dei giocatori di tornare i campo, ma anche delle difficoltà che ostacolano lae spingono sempre più verso una chiusura del campionato. «Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non ci tiriamo indietro, ma è pieno di salite, ripidissime e il rischio alla … L'articolo: «cimauna» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : Il ministro #Spadafora ha telefonato a #Tommasi dopo il comunicato dei calciatori (“Scelte del Governo illogiche e… - junews24com : Tommasi: «No agli allenamenti individuali per i calciatori? Nessun senso» - romanewseu : #Tommasi: “Incomprensibile non far allenare i calciatori in strutture controllate” #ASRoma - napolista : Tommasi: «A lungo andare allenarsi in spazi ristretti fa male ai muscoli» Il presidente dell’Assocalciatori alla Ga… - PakiRispoli : RT @capuanogio: La voce grossa. I calciatori in rivolta contro il provvedimento governativo, poi #Spadafora telefona a #Tommasi per spiegar… -