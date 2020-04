Temptation, Sara Affi Fella mostra il pancione e la Ventura le scrive (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sara Affi Fella mostra il pancione su Instagram e Simona Ventura le scrive. L’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa e ha voluto celebrare il quarto mese di gravidanza con uno scatto. Sui social ha mostrato la pancia che cresce, scrivendo: “Quattro mesi di puro amore. Ti aspettiamo”. Lo scatto è stato commentato da tantissimi fan, ma anche da personaggi famosi come Simona Ventura. Le due si sono conosciute nel 2014 ai tempi di Miss Italia e in seguito hanno lavorato spesso insieme. Sara, come è noto, è arrivata al successo grazie a Temptation Island dove era approdata in coppia con il fidanzato Nicola Panico. All’epoca i due si separarono dopo il falò finale, poco dopo Maria De Filippi offrì alla ragazza il trono. Lei accettò, continuando però di nascosto la storia con Nicola. Alla fine del percorso ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 aprile 2020)ilsu Instagram e Simonale. L’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa e ha voluto celebrare il quarto mese di gravidanza con uno scatto. Sui social hato la pancia che cresce,ndo: “Quattro mesi di puro amore. Ti aspettiamo”. Lo scatto è stato commentato da tantissimi fan, ma anche da personaggi famosi come Simona. Le due si sono conosciute nel 2014 ai tempi di Miss Italia e in seguito hanno lavorato spesso insieme., come è noto, è arrivata al successo grazie aIsland dove era approdata in coppia con il fidanzato Nicola Panico. All’epoca i due si separarono dopo il falò finale, poco dopo Maria De Filippi offrì alla ragazza il trono. Lei accettò, continuando però di nascosto la storia con Nicola. Alla fine del percorso ...

Violuz02 : Raga ma solo io ho pensato che con il covid quest'anno non ci sarà probabilmente temptation island? Mi manca già il… - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: Temptation Island si farà: l’annuncio della Redazione - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Temptation Island si farà: l’annuncio della Redazione - Novella_2000 : Temptation Island si farà: l’annuncio della Redazione - orsomarrone : WITHIN TEMPTATION: lo show Black Symphony sarà trasmesso in streaming -