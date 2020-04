Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul Nove (in live streaming su Dplay). Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti torna stasera - ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove

Sono le Venti (Nove) - lo psichiatra Cancrini : “Alto gradimento di Conte? Persone stanche di chi fa politica di professione”

Sono le Venti (Nove) - psichiatra Cancrini : “Alto gradimento di Conte? Persone stanche di chi fa politica di professione” (Di mercoledì 29 aprile 2020)ledi: latrasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul(in live streaming su Dplay).LE, il nuovodi, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolole, ladeldisullaproviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : “Dà l’immagine di un uomo stanco, che ha lavorato tutto il giorno e che non se ne vergogna”. Ascoltate analisi dell… - sonoleventi : Chi sta già in paradiso di aiuti non dovrebbe proprio avere bisogno. Dopo Danimarca e Polonia anche la Francia annu… - sonoleventi : La storia si ripete purtroppo anche quando si tratta di pandemie. La più grande che ha colpito l'umanità è la spag… - Surfiniae : RT @MaxLandra: #SonoleVenti (Nove) Psichiatra #Cancrini: 'Sondaggi su #Conte? Persone stanche di politici di professione. #Renzi intellige… - Surfiniae : RT @fattoquotidiano: #SonoLeVenti di @petergomezblog torna questa sera alle 19.53. Ecco le anticipazioni della nuova puntata [VIDEO] https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), il modello dell’ospedale degli Alpini di Bergamo: “Abbiamo dato risposte al… Il Fatto Quotidiano Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...

Fase 2, la protesta delle estetiste umbre: "Noi abituate a lavorare in sicurezza e su appuntamento. Perché non farci ripartire?

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Nadia Checcobelli, da venti anni titolare del centro estetico 'Kocco' di Foligno e portavoce del gruppo 'Estetiste titolari Umbria'. Uno sfogo per la considerazi ...

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Nadia Checcobelli, da venti anni titolare del centro estetico 'Kocco' di Foligno e portavoce del gruppo 'Estetiste titolari Umbria'. Uno sfogo per la considerazi ...