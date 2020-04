Multiservizi | Celli | chiesta commissione trasparenza

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “Condivido la preoccupazione dei colleghi del Pd sul futuro dei lavoratori della Roma. Per fare luce sulle scelte dei vertici Ama e capire cosa stanno decidendo in Campidoglio ho chiesto la convocazione di unacon l’amministratore Zaghis e la Sindaca e alla presenza dei sindacati dei lavoratori. In un momento come l’attuale e’ davvero una scelta ancora piu’ scellerata licenziare. La democrazia non e’ sospesa in questa citta’, per questo mi auguro che presto Ama e Sindaca ci diano spiegazioni”. Cosi’ la capogruppo della Lista Civica Rtr, Svetlana