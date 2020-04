Minaccia di darsi fuoco di fronte al suo ristorante | Dal governo neanche un centesimo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Hato didial suo locale: il titolare dell’Osteria Panzini a Frosinone ha manifestato tutta la sua rabbia e disperazione per il decreto che rinvia l’apertura dei ristoranti a giugno. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno filmato tutto: l’uomo ha messo quattro taniche di benzina davanti all’entrata. “Nessun aiuto dallo Stato, non ho soldi fino a giugno”, grida sull’uscio, diad una piccola folla che mantiene le distanze di sicurezza. Laè quella di suicidandoal, che per giunta è tutto di legno. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili delper soccorrerlo. L’Osteria Panzini è una delle più antiche e frequentate trattorie del capoluogo ciociaro, ma rischia ugualmente di chiudere. Il ristoratore lamenta il ...