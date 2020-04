Lindsay Lohan contro Meghan e Harry: "Non vi voglio a Los Angeles" - (Di mercoledì 29 aprile 2020) Elisabetta Esposito Lindsay Lohan è contraria all'arrivo di Meghan e Harry a Los Angeles, ma si tratta di una preoccupazione a fin di bene: ecco cosa ha dichiarato "Non li voglio a Los Angeles": si potrebbe riassume così il lungo intervento di Lindsay Lohan in merito all'imminente trasferimento di Meghan Markle e il Principe Harry nella città degli angeli. Non un attacco né una dimostrazione di scarsa simpatia, però: l'attrice hollywoodiana è preoccupata per la loro incolumità, poiché nella città californiana i paparazzi potrebbero rendere la loro vita impossibile. Come riporta il Mirror, l’attrice ha infatti lanciato degli avvertimenti ai duchi di Sussex, affinché non acquistino casa a Malibu, come è emerso in queste settimane. Dopo essersi dimessi come membri senior della Royal Family e aver ... Leggi su ilgiornale Lindsay Lohan vuole fare Mean Girls 2 e fa un appello al cast originale

Mean Girls 2 - Lindsay Lohan fa sognare : l’attrice pronta al sequel

Lindsay Lohan è tornata : il nuovo singolo è ‘Back To Me’ (AUDIO) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Elisabetta Espositoè contraria all'arrivo dia Los, ma si tratta di una preoccupazione a fin di bene: ecco cosa ha dichiarato "Non lia Los": si potrebbe riassume così il lungo intervento diin merito all'imminente trasferimento diMarkle e il Principenella città degli angeli. Non un attacco né una dimostrazione di scarsa simpatia, però: l'attrice hollywoodiana è preoccupata per la loro incolumità, poiché nella città californiana i paparazzi potrebbero rendere la loro vita impossibile. Come riporta il Mirror, l’attrice ha infatti lanciato degli avvertimenti ai duchi di Sussex, affinché non acquistino casa a Malibu, come è emerso in queste settimane. Dopo essersi dimessi come membri senior della Royal Family e aver ...

zazoomblog : Lindsay Lohan contro Meghan e Harry: Non vi voglio a Los Angeles - - #Lindsay #Lohan #contro #Meghan - publish70628725 : Lindsay Lohan contro Meghan e Harry: “Non vi voglio a Los Angeles” - FilippoCarmigna : Meghan e Harry: Lindsay Lohan offre consigli per evitare i paparazzi - GaiaR11 : @swellingstorrm VADO COL TRASH - nerve - zoolander (sempre nel cuore) - quanto è difficile essere teenager! con lindsay lohan AHAHAHAH - marcoassante199 : RT @La_sberg: Tra l'altro vi ricordo che all'epoca Ryan e Rachel vinsero l'MTV Best Kiss e sul palco finì così mentre Lindsay Lohan applaud… -

Ultime Notizie dalla rete : Lindsay Lohan Lindsay Lohan contro Meghan e Harry: "Non vi voglio a Los Angeles" ilGiornale.it Meghan e Harry: Lindsay Lohan offre consigli per evitare i paparazzi

Lindsay Lohan, attrice, cantante e modella statunitense è stata sotto i riflettori fin dall'infanzia. La star di "Parent Trap", in italiano "Genitori in trappola" ha 33 anni, ed è stata recentemente p ...

Lindsay Lohan spera nel sequel di «Mean Girls»

Lindsay Lohan spera di riuscire a convincere le ex co-star di «Mean Girls» a girare il sequel dell’iconica pellicola. L’arista si è recentemente riaffacciata sulla scena musicale con il nuovo singolo ...

Lindsay Lohan, attrice, cantante e modella statunitense è stata sotto i riflettori fin dall'infanzia. La star di "Parent Trap", in italiano "Genitori in trappola" ha 33 anni, ed è stata recentemente p ...Lindsay Lohan spera di riuscire a convincere le ex co-star di «Mean Girls» a girare il sequel dell’iconica pellicola. L’arista si è recentemente riaffacciata sulla scena musicale con il nuovo singolo ...