Leonardo Mazzarotto è Matteo/ La prima prova da attore (La Compagnia del Cigno)

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Mazzarotto

Esiste un sottile filo che unisce Leonardo Mazzarotto al suo ruolo più recente per la tv, ovvero Matteo nella fiction La Compagnia del Cigno. A partire da questa sera, mercoledì 29 aprile 2020, Rai 1 ...I ragazzi del cast de La compagnia del cigno sono tornati in tv: dopo il grande successo della prima stagione, in casa Rai hanno deciso di mandare in onda le repliche degli episodi. Potrete seguire o ...