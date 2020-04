Lego Super Mario diventa un meraviglioso videogioco fanmade su Dreams (Di mercoledì 29 aprile 2020) Era solo una questione di tempo: sapevamo che, prima o poi, qualcuno avrebbe realizzato un fangame su Lego Mario. Quel momento è finalmente giunto.Grazie al magnifico editor di Dreams, il titolo PS4 realizzato da Media Molecule, un utente ha voluto creare un platformer usando come personaggio principale proprio Lego Mario, il nuovo merchandise nato dalla collaborazione fra Nintendo e Lego, prossimamente in arrivo in tutti gli scaffali.Il suo creatore, Bearly Regal, è ben noto alla community di Dreams, ma ora, dopo aver speso ben oltre 60 ore nella modellazione e creazione di personaggi e livelli, tutto ovviamente in stile Lego, avrà un altro bel progetto di cui vantarsi.Leggi altro... Leggi su eurogamer I Lego di Super Mario arriveranno quest'estate. Disponibili da oggi i pre-order

LEGO Group e Nintendo svelano i dettagli di LEGO Super Mario

Ultime Notizie dalla rete : Lego Super Lego Super Mario diventa un meraviglioso videogioco fanmade su Dreams Eurogamer.it I gadget per il 35esimo anniversario di Super Mario

Carrera festeggia i 35 anni di Mario

