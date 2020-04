Il rischio choc per gli Usa: recessione senza precedenti? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il coronavirus oramai non basta più come spiegazione: quella a cui l’economia globale rischia di andare incontro è una situazione di redde rationem definitiva con le asimmetrie e le problematiche accumulate durante e dopo la Grande recessione, dall’eccessiva finanziarizzazione al mito di una crescita infinita. Emblema di questo problema sono gli Stati Uniti, in cui i nodi di anni di incongruenze sono portati al pettine dalle previsioni sempre più cupe per la recessione legata al Covid-19. Il govenratore della Federal Reserve, Jerome Powell, mette le mani avanti affermando che “è molto difficile dire quando l’economia si riprenderà”. Toni a dir poco eufemistici. Dow Jones prevede per il primo trimestre un calo del -3,5%, mentre il Bureau of Economic Analysis stima un ... Leggi su it.insideover Giovanni Rezza (Iss) choc : «Se riapriamo tutto subito rischio catasfrofe»

Mezzo miliardo di persone a rischio di povertà estreme nel mondo, oltre 195 milioni di posti di lavoro in fumo a livello internazionale, shock sull’economia italiana a causa del cosiddetto lockdown, ...

La sostenibilità del debito pubblico, visto in crescita quest'anno fino al 155,7% del Pil, venti punti in più dell'anno scorso, con un incremento per la metà dovuto al crollo del denominatore causato ...

