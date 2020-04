Gigi Hadid è incinta: aspetta un figlio da Zayn Malik (Di mercoledì 29 aprile 2020) Incredibile ma vero: Gigi Hadid aspetta un figlio da Zayn Malik. Secondo quanto riferisce TMZ, la top model è incinta e avrà presto un bambino dall'ex membro degli One Direction. Anche se dalla coppia non è arrivata alcuna conferma né smentita, il magazine americano dà la notizia per certa e assicura che lei si trovi al secondo mese di gravidanza. Il bebè dovrebbe nascere entro la fine del 2020.Tra un tira e molla e l'altro, Gigi e Zayn sono fidanzati da cinque anni. A novembre 2018, dopo tre anni di relazione, avevano annunciati la fine della loro storia. Poi ancora riavvicinamenti istantanei, allontanamenti improvvisi, ritorni di fiamma. A gennaio 2020, il colpo di scena: Hadid e Malik sono tornati l'una al fianco dell'altro, e ora appaiono più felici che mai. Gigi Hadid è incinta: aspetta un figlio da Zayn ... Leggi su blogo Gigi Hadid è incinta - Zayn Malik futuro papà/ Il sesso è già stato svelato...

Gigi Hadid è incinta : la top model e l'ex One Direction Zayn Malik saranno genitori a settembre

Gigi Hadid e l’ex One Direction Zayn Malik aspettano un bebè - saranno genitori a fine estate (Di mercoledì 29 aprile 2020) Incredibile ma vero:unda. Secondo quanto riferisce TMZ, la top model èe avrà presto un bambino dall'ex membro degli One Direction. Anche se dalla coppia non è arrivata alcuna conferma né smentita, il magazine americano dà la notizia per certa e assicura che lei si trovi al secondo mese di gravidanza. Il bebè dovrebbe nascere entro la fine del 2020.Tra un tira e molla e l'altro,sono fidanzati da cinque anni. A novembre 2018, dopo tre anni di relazione, avevano annunciati la fine della loro storia. Poi ancora riavvicinamenti istantanei, allontanamenti improvvisi, ritorni di fiamma. A gennaio 2020, il colpo di scena:sono tornati l'una al fianco dell'altro, e ora appaiono più felici che mai.unda...

team_world : È ancora troppo presto per le congratulazioni??????? ‘Zayn e Gigi’ - Corriere : Gigi Hadid è incinta: la modella e Zayn Malik genitori a settembre - mtvitalia : Un sacchetto regalo a tema 'Baby Shark', ad esempio ???? #GigiHadid #ZaynMalik - mandy___23 : RT @socciavez: OK QUINDI TUTTI D'ACCORDO CHE DUALIPA IN QUANTO AMICA DEI FERRAGNEZ E FIDANZATA DI ANWAR HADID SARÀ L'INTERMEDIARIA TRA LEON… - 21centurygirlll : RT @socciavez: OK QUINDI TUTTI D'ACCORDO CHE DUALIPA IN QUANTO AMICA DEI FERRAGNEZ E FIDANZATA DI ANWAR HADID SARÀ L'INTERMEDIARIA TRA LEON… -