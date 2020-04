Formia, operazione Game-over: arrestato pregiudicato 26enne, faceva ‘affari’ di droga con i camorristi del rione Scampia di Napoli (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina: questa mattina gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno dato esecuzione, a Formia, all’ordinanza di custodia cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di uscire dal domicilio nelle ore serali e notturne, nei confronti dell’ulteriore pregiudicato che ieri era riuscito a sottrarsi alla sottoposizione del richiamato provvedimento, in quanto anche lui è ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, emessa dal Tribunale – Ufficio del GIP di Cassino. In particolare A.A. di anni 26, secondo le informazioni raccolte, si era rifugiato in una casa dello stesso quartiere proprio per sottrarsi al provvedimento cautelare, ma l’escamotage non è sfuggito agli agenti della Squadra Anticrimine, che dopo un lungo appostamento sono riusciti a bloccarlo in strada. Il giovane, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina: questa mattina gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno dato esecuzione, a, all’ordinanza di custodia cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di uscire dal domicilio nelle ore serali e notturne, nei confronti dell’ulterioreche ieri era riuscito a sottrarsi alla sottoposizione del richiamato provvedimento, in quanto anche lui è ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, emessa dal Tribunale – Ufficio del GIP di Cassino. In particolare A.A. di anni 26, secondo le informazioni raccolte, si era rifugiato in una casa dello stesso quartiere proprio per sottrarsi al provvedimento cautelare, ma l’escamotage non è sfuggito agli agenti della Squadra Anticrimine, che dopo un lungo appostamento sono riusciti a bloccarlo in strada. Il giovane, ...

