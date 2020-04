Crollo da record del clima di fiducia ad aprile in Europa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Crollo senza precedenti a aprile del clima di fiducia economico in Europa. Sotto i colpi dell`epidemia di Covid-19, e delle misure restrittive impose dai governi per cercare di limitarne la diffusione, l'Economic Sentiment Indicator (Esi) ha mostrato una caduta pari a 28,8 punti nell'area euro, a quota 65,8 punti, che secondo la Commissione europea, che elabora i dati, rappresenta il calo mensile più marcato mai registrato (da inizio indagine, nel 1985). In questo modo l`indicatore è finito in prossimità del minimo storico toccato durante la recessione del 2009, seguita alla crisi finanziaria del 2007-2008. La Commissione riporta poi un Crollo a un nuovo minimo storico dell`indicatore sulle aspettative di assunzione (Eei, o Employment Expectations Indicator) con 30,1 punti in meno ad aprile, a quota 63,7 punti nell`area euro. I valori relativi all`intera Ue hanno ... Leggi su ilfogliettone A Genova il nuovo ponte finito a tempo di record. Ma sui responsabili del crollo e la concessione ad Autostrade è ancora buio pesto (Di mercoledì 29 aprile 2020)senza precedenti adeldieconomico in. Sotto i colpi dell`epidemia di Covid-19, e delle misure restrittive impose dai governi per cercare di limitarne la diffusione, l'Economic Sentiment Indicator (Esi) ha mostrato una caduta pari a 28,8 punti nell'area euro, a quota 65,8 punti, che secondo la Commissione europea, che elabora i dati, rappresenta il calo mensile più marcato mai registrato (da inizio indagine, nel 1985). In questo modo l`indicatore è finito in prossimità del minimo storico toccato durante la recessione del 2009, seguita alla crisi finanziaria del 2007-2008. La Commissione riporta poi una un nuovo minimo storico dell`indicatore sulle aspettative di assunzione (Eei, o Employment Expectations Indicator) con 30,1 punti in meno ad, a quota 63,7 punti nell`area euro. I valori relativi all`intera Ue hanno ...

sole24ore : Effetto coronavirus: nel Def crollo del Pil a -8% e debito record a quota 155-160% - giovadavoli : RT @ecdelre: Il nuovo #pontedigenova, progettato da Renzo Piano e costruito in tempi record, riunisce una città ferita che così come l'#Ita… - RicardoMerlo5 : RT @ecdelre: Il nuovo #pontedigenova, progettato da Renzo Piano e costruito in tempi record, riunisce una città ferita che così come l'#Ita… - macchietta5 : @chiccotesta Oddoo tempo record...quasi due anni dal crollo del #pontedigenova e non c’è nemmeno l’asfalto, a parag… - somesnowbird : RT @ecdelre: Il nuovo #pontedigenova, progettato da Renzo Piano e costruito in tempi record, riunisce una città ferita che così come l'#Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo record Crollo da record del clima di fiducia ad aprile in Europa askanews Piazza Affari in rialzo, attesa per la Fed. Pil Usa scende del 4,8% nel I trimestre

Si muovono in territorio positivo le Borse europee, in una seduta che ha visto molti cambi di direzione, in attesa delle decisioni della Federal Reserve (mercoledì sera) e della Bce di giovedì: il sos ...

Auto elettriche record in Europa nonostante il tracollo del mercato

Model 3 seconda assoluta per vendite dopo la Golf. Quota elettrificate al 17,4%. Le classifiche di full electric, plug-in e ibride È uno shock senza precedenti quello che sta vivendo il mercato auto, ...

Si muovono in territorio positivo le Borse europee, in una seduta che ha visto molti cambi di direzione, in attesa delle decisioni della Federal Reserve (mercoledì sera) e della Bce di giovedì: il sos ...Model 3 seconda assoluta per vendite dopo la Golf. Quota elettrificate al 17,4%. Le classifiche di full electric, plug-in e ibride È uno shock senza precedenti quello che sta vivendo il mercato auto, ...