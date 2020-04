CorSport | la Lega Serie A scavalca Spadafora e scrive a Conte Gravina si smarca

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) LaA ha deciso dire il ministro dello Sporte di rivolgersi direttamente a Giuseppe. Oggi i club invieranno una lettera al Premier, che il Corriere dello Sport definisce “dai toni tutt’altro che teneri”, con la quale cercherà di ottenere qualche certezza sulla data di ripresa degli allenamenti e sul ritorno in campo per le partite. Il Corriere dello Sport: “Evidentemente è un modo per forzare la mano. Ma è tutto da verificare se il nuovo tentativo possa ottenere i risultati mancati finora. È vero che, per conoscenza, la missiva verrà inviata anche ae Speranza, ma il coinvolgimento diè il segnale che il ministro dello Sport non è più ritenuto un interlocutore adeguato”. Intanto, però, il presidente della Figcha preso le ...