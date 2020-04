Coronavirus: Pisano, ‘app si baserà su modelli Apple e Google’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il sistema di contact tracing, la cui adozione dipende dall’approvazione di una norma primaria, dovrà tenere in considerazione l’evoluzione dei sistemi internazionali, oggi ancora non completamente definiti (PEPP-PT, Decentralised Privacy Preserving Proximity Tracing – DP-3T e ROBERT), e in particolare i modelli annunciati da Apple e Google sulla cui la soluzione italiana si baserà”. Lo ha detto la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, nell’audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato. L'articolo Coronavirus: Pisano, ‘app si baserà su modelli Apple e Google’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Pisano - ‘app anonima - volontaria e dati cancellati a obiettivo raggiunto’

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Pisano : “Possibile eliminare le code al supermercato”

L’AIA ai Pisano ai tempi del Coronavirus - colpo di mano della Regione Campania (VIDEO) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il sistema di contact tracing, la cui adozione dipende dall’approvazione di una norma primaria, dovrà tenere in considerazione l’evoluzione dei sistemi internazionali, oggi ancora non completamente definiti (PEPP-PT, Decentralised Privacy Preserving Proximity Tracing – DP-3T e ROBERT), e in particolare iannunciati dae Google sulla cui la soluzione italiana si baserà”. Lo ha detto la ministra dell’Innovazione, Paola, nell’audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato. L'articolo, ‘app si baserà sue Google’ proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Coronavirus, il governo lavora all'app per il tracciamento. La ministra per l'Innovazione Pisano al Senato: 'Sarà u… - Agenzia_Ansa : La ministra per l'Innovazione Pisano al Senato: 'Stiamo pensando a un'app elimina-code al supermercato e a una per… - TV7Benevento : Coronavirus: Pisano, 'app si baserà su modelli Apple e Google'... - TV7Benevento : Coronavirus: Pisano, 'app anonima, volontaria e dati cancellati a obiettivo raggiunto'... - serappp114 : RT @GermanoDottori: ADN1417 7 POL 0 ADN POL NAZ **FLASH -CORONAVIRUS: VOLPI (COPASIR), 'IL 5 MAGGIO AUDIZIONI PISANO E ARCURI'- FLASH** = (… -