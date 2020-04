Coronavirus | Pd-Leu-Autonomie | ‘concorso precari stabilito da Azzolina va modificato’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Parlamentari di Pd, Leu edel Senato depositeranno stasera emendamenti al decreto Scuola per modificare la procedura di reclutamento dei docentidalla ministro. Lo rendono noto fonti parlamentari della maggioranza.Secondo i parlamentari, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, bisogna prevedere necessariamente un percorso per titoli e prova finale che assicuri la stabilizzazione deie la partenza a pieno organico del prossimo anno scolastico il 1 settembre.Al tempo stesso i proponenti dell’emendamento chiedono comunque alla ministra di portare la platea delle assunzioni dalle 24mila previste fino a 40mila. Altri importanti emendamenti sono previsti su stabilizzazione insegnanti di sostegno e riapertura graduatorie. L'articolo: Pd-Leu-, ‘concorso...