Corea del Nord, Kim Jong-un “sparito” dall’11 aprile: la “pista” delle immagini dal satellite (Di mercoledì 29 aprile 2020) Non si sa – ufficialmente – né dove sia né quali siano le sue condizioni di salute, visto che è stato sottoposto a un intervento cardiaco. Ma le immagini dal satellite potrebbero svelare dove si trova realmente Kim Jong-un, il leader NordCoreano “sparito” dall’11 aprile e che ha anche disertato le commemorazioni dedicate al nonno e fondatore della patria Kim Il-sung lo scorso 15 aprile. Le immagini satellitari mostrano infatti che nella località turistica di Wonsan, sulla costa orientale del Paese, ci siano da giorni movimenti di imbarcazioni di lusso, che aggiungono solidità alle voci che danno il leader nella sua villa e al riparo dall’epidemia. Nei giorni scorsi, scrive il Guardian, funzionari americani citati dalla Reuters credevano che Kim avesse preso il suo treno privato per Wonsan proprio per ripararsi dal ... Leggi su ilfattoquotidiano Corea del Sud - “I 263 pazienti recidivi al Coronavirus sono falsi positivi”

