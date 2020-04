Campania, 1 decesso e 49 guariti. Minimi ricoveri in rianimazione (Di mercoledì 29 aprile 2020) 29 aprile – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 29 aprile, il numero di 359 morti, ossia un incremento di 1 decesso rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +6). Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.269 (+49). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.410. Decresce ancora il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -2 per un totale di posti-letto occupati di 31 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 73.094, rispetto ad ieri sono 2.528 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 11; Salerno di 3, Avellino di 3, Caserta di 3; Benevento di 5. Campania, 1 decesso e 49 guariti. Minimi ricoveri in rianimazione La Denuncia. Leggi su ladenuncia Coronavirus a Napoli - un'altra vittima : morto anziano a San Giorgio a Cremano - è il 35esimo decesso in Campania

Coronavirus a Napoli - un'altra vittima : morto nella notte uomo di 74 anni - è il 32esimo decesso in Campania

Coronavirus a Napoli - un'altra vittima : morto nella notte uomo di 64 anni - è il 32esimo decesso in Campania (Di mercoledì 29 aprile 2020) 29 aprile – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 29 aprile, il numero di 359 morti, ossia un incremento di 1rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +6). Oggi il totale deiammonta a 1.269 (+49). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.410. Decresce ancora il numero didei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -2 per un totale di posti-letto occupati di 31 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 73.094, rispetto ad ieri sono 2.528 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 11; Salerno di 3, Avellino di 3, Caserta di 3; Benevento di 5., 1e 49inLa Denuncia.

ottopagine : Campania: in un giorno 29 guariti e un decesso - paolochiariello : Campania, un solo decesso per covid 19 - juornoit : Campania, un solo decesso per covid 19 - TV7Benevento : Coronavirus: ieri in Campania 1 decesso, +59 totalmente guariti... - occhio_notizie : Un decesso nelle ultime ventiquattro ore #coronavirus #Campania -