BOMBASSEI: «ORA RIALZIAMO LA TESTA»​ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il numero uno della Brembo parla di necessità e incognite della Fase 2. «Ricominciare è un dovere anche per capire cosa è successo». E tra progetti, protocolli sanitari, tragiche immagini della «sua» Bergamo, riflette: «Questa pandemia mette in luce tutti i limiti della globalizzazione».«Ho voglia di ricominciare. Non riesco a essere un quasi pensionato, lavoro da 50 anni». Eppure non ha mai smesso, si è fatto installare l'ufficio in casa e nel mese e mezzo da recluso ha approfondito strategie, organizzato protocolli, scritto una lettera ai 3.200 dipendenti italiani, tenuto i rapporti con le grandi case tedesche (Bmw, Audi, Porsche, Volkswagen) che senza i suoi freni non vanno in strada. Dal primo giorno di lockdown, Alberto BOMBASSEI sta preparando l'ultimo, quello della ripartenza. «Mi sono aggrappato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il numero uno della Brembo parla di necessità e incognite della Fase 2. «Ricominciare è un dovere anche per capire cosa è successo». E tra progetti, protocolli sanitari, tragiche immagini della «sua» Bergamo, riflette: «Questa pandemia mette in luce tutti i limiti della globalizzazione».«Ho voglia di ricominciare. Non riesco a essere un quasi pensionato, lavoro da 50 anni». Eppure non ha mai smesso, si è fatto installare l'ufficio in casa e nel mese e mezzo da recluso ha approfondito strategie, organizzato protocolli, scritto una lettera ai 3.200 dipendenti italiani, tenuto i rapporti con le grandi case tedesche (Bmw, Audi, Porsche, Volkswagen) che senza i suoi freni non vanno in strada. Dal primo giorno di lockdown, Albertosta preparando l'ultimo, quello della ripartenza. «Mi sono aggrappato ...

panorama_it : Il numero uno della Brembo parla di necessità e incognite della Fase 2. «Ricominciare è un dovere anche per capire… - FilippoGiov : Brembo avanti su M&A, futuro aziende Italia a rischio se ora non si riparte- Bombassei - InvestingItalia : Brembo avanti su M&A, futuro aziende Italia a rischio se ora non si riparte- Bombassei - -

Ultime Notizie dalla rete : BOMBASSEI ORA BOMBASSEI: «ORA RIALZIAMO LA TESTA»? Panorama Fondazione Italia Cina, Mario Boselli è il nuovo presidente

Cambio al vertice di Fondazione Italia Cina. Mario Boselli è infatti stato nominato nuovo presidente della fondazione che da oltre 17 anni lavora per favorire gli scambi economici, politici e cultural ...

Riflessione sulla libertà di Roberto Bombassei

Legnano – Molti sono nati liberi, ma non per questo la libertà è qualcosa di scontato. L’attuale situazione emergenziale ha portato a riflettere sul significato di essere liberi. Di seguito proponiamo ...

Cambio al vertice di Fondazione Italia Cina. Mario Boselli è infatti stato nominato nuovo presidente della fondazione che da oltre 17 anni lavora per favorire gli scambi economici, politici e cultural ...Legnano – Molti sono nati liberi, ma non per questo la libertà è qualcosa di scontato. L’attuale situazione emergenziale ha portato a riflettere sul significato di essere liberi. Di seguito proponiamo ...