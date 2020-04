Serie A, Gravina insiste: “Correggiamo il protocollo e ripartiamo”. Lotito propone uno ‘spareggio scudetto’ con la Juve (Di martedì 28 aprile 2020) La nota della Figc: “Pronti a ripartire con un nuovo protocollo. Il 18 maggio in campo per gli allenamenti”. ROMA – In una nota pubblicata dalla Figc il presidente Gabriele Gravina insiste sulla ripartenza della Serie A: “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e baste. Continueremo a dialogare con le istituzioni ma siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano“. Gravina apre ad un nuovo protocollo Nessuno stop, quindi, per la Figc che continua a lavorare per far riprendere il campionato. E il presidente Gravina ha aperto alla possibilità di un nuovo protocollo da presentare al Governo. “La nostra Commissione medico-scientifica ... Leggi su newsmondo Serie A - Gravina insiste : “Correggiamo il protocollo e ripartiamo”. Lotito propone uno ‘spareggio scudetto’ con la Juve

La Serie A scalpita per tornare in campo. Gravina : «Correggiamo il protocollo e ripartiamo»

