Proteste contro Conte | la replica del premier | «Avrei dovuto parlare un linguaggio più

Leggi su urbanpost

(Di martedì 28 aprile 2020) L’ultimo discorso dialla nazione ha lasciato un po’ di amaro in bocca: arrivato dopo l’attesa spasmodica di quanti credevano di avere una sorta di via libera dopo il 4 maggio, ha generato non poche. A partire dalla Cei (Comunità episcopale italiana) che si è vista prorogare la possibilità di dire messa in presenza di fedeli. Un ritardo inaccettato per i vescovi che hannoto alle parole delcon un comunicato in cui avvisano di esigere di poter riprendere l’azione pastorale., Cei insorge: “Serve una risposta in tempi brevi” Lo ssulle messe ha subito generato una trattativa alla quale stanno lavorando governo e Cei con il sostegno del. Sul tavolo ci sarebbe già una data, quella del 10 maggio, dunque domenica. Sebbene Palazzo Chigi spinga per l’11 ...