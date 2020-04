Nel comitato tecnico scientifico della Protezione Civile neanche una donna (Di martedì 28 aprile 2020) Stiamo vivendo una crisi senza precedenti, qualcosa che forse avevamo visto solo nei film. Una pandemia che sta mettendo in ginocchio tutte le certezze sociali ed economiche, o quantomeno i paradigmi su cui esse si fondano. Nonostante ciò, in un momento in cui tutti insieme dovremmo pensare a una ripartenza, di nuovo siamo di fronte a un fenomeno di disparità di genere.Il 20 aprile è stata pubblicata, nella normativa della Sezione Coronavirus del sito del Dipartimento della Protezione Civile, l’Ordinanza n.663 del 18 aprile 2020 con la quale è stata ridefinita la composizione del comitato tecnico scientifico (Cts) composto da esperti e qualificati rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato che supportano il Capo del Dipartimento nelle attività finalizzate al superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Ebbene, ... Leggi su huffingtonpost Olimpiadi di Tokyo a rischio nel 2021? Il presidente del comitato organizzatore : “Giochi annullati se la pandemia non sarà sotto controllo”

Catanzaro. Lettera Aperta a tutti i Calabresi : “Dentro e dopo la Pandemia da Coronavirus”. L’attenta Riflessione è di un Comitato Promotore - unanime nel rappresentare non solo disagi e paure ma anche una Prospettiva Futura.

Azzoni - Comitato Trivulzio : “Chiediamo un’indagine epidemiologica per accertare le responsabilità nelle RSA” (Di martedì 28 aprile 2020) Stiamo vivendo una crisi senza precedenti, qualcosa che forse avevamo visto solo nei film. Una pandemia che sta mettendo in ginocchio tutte le certezze sociali ed economiche, o quantomeno i paradigmi su cui esse si fondano. Nonostante ciò, in un momento in cui tutti insieme dovremmo pensare a una ripartenza, di nuovo siamo di fronte a un fenomeno di disparità di genere.Il 20 aprile è stata pubblicata, nella normativaSezione Coronavirus del sito del Dipartimento, l’Ordinanza n.663 del 18 aprile 2020 con la quale è stata ridefinita la composizione del(Cts) composto da esperti e qualificati rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato che supportano il Capo del Dipartimento nelle attività finalizzate al superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Ebbene, ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, a rischio #Olimpiadi anche nel 2021. 'Se la #pandemia non sarà sotto controllo'. Lo ha detto il presi… - CarloCalenda : La differenza tra una task force e un comitato consultivo: la prima organizza il lavoro necessario alla riapertura,… - fattoquotidiano : LITI E INSULTI TRA GLI ESPERTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL GOVERNO Malumori ma non solo, leggete cosa accade… - GiordanoGiusti : RT @PietroSalvatori: Perché riaprire tutto sarebbe la catastrofe A giugno 151mila persone in terapia intensiva e 430mila entro fine anno.… - Marco_Freccero : RT @Miti_Vigliero: Perché riaprire tutto sarebbe la catastrofe A giugno 151mila persone in terapia intensiva e 430mila entro fine anno. Ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel comitato Nel comitato tecnico scientifico della Protezione Civile neanche una donna L'HuffPost L'OMS: solo il 2-3% della popolazione mondiale ha contratto la COVID-19

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la percentuale di persone che ha sviluppato anticorpi alla COVID-19 è di molto inferiore alle aspettative ...

Lo Sport riparte in sicurezza, consegnato il Report dei protocolli al Ministero dello Sport

Roma – Nel corso della riunione informale della Giunta del Comitato Olimpico Italiano, tenuta questa mattina, il presidente Giovanni Malagò ha informato i membri di aver inviato al Ministro per le Pol ...

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la percentuale di persone che ha sviluppato anticorpi alla COVID-19 è di molto inferiore alle aspettative ...Roma – Nel corso della riunione informale della Giunta del Comitato Olimpico Italiano, tenuta questa mattina, il presidente Giovanni Malagò ha informato i membri di aver inviato al Ministro per le Pol ...