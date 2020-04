Meno contagi. E resta il rischio di altri lockdown (Di martedì 28 aprile 2020) Maria Sorbi Dimezzati i casi in terapia intensiva. In Lombardia già fatti 7.500 test sierologici D'accordo il calo dei dati, ma l'Organizzazione mondiale della sanità avverte: «L'epidemia è ancora lontana dalla fine». Le fa eco il virologo Andrea Crisanti: «Non ci resta che sperare nel caldo». Detto da lui, che ha gestito i tamponi a tappeto in Veneto e ha una delle visioni più lucide sull'andamento dell'epidemia, non tranquillizza di certo. «Il modo in cui è stata impostata la fase 2 - critica il virologo dell'università di Padova - è senza criterio scientifico. Basti pensare a un dato: abbiamo chiuso l'Italia con 1.797 casi al giorno e la riapriamo tutta quanta insieme con 2.200. È una scelta senza metrica». IL rischio SERRATE BIS Quindi quel monitoraggio quotidiano con le ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - altri 333 morti ma la curva del contagio è sotto l’1%. Meno di 2mila in Rianimazione : non succedeva dal 16 marzo

Maria Sorbi Dimezzati i casi in terapia intensiva. In Lombardia già fatti 7.500 test sierologici D'accordo il calo dei dati, ma l'Organizzazione mondiale della sanità avverte: «L'epidemia è ancora lontana dalla fine». Le fa eco il virologo Andrea Crisanti: «Non ciche sperare nel caldo». Detto da lui, che ha gestito i tamponi a tappeto in Veneto e ha una delle visioni più lucide sull'andamento dell'epidemia, non tranquillizza di certo. «Il modo in cui è stata impostata la fase 2 - critica il virologo dell'università di Padova - è senza criterio scientifico. Basti pensare a un dato: abbiamo chiuso l'Italia con 1.797 casi al giorno e la riapriamo tutta quanta insieme con 2.200. È una scelta senza metrica». ILSERRATE BIS Quindi quel monitoraggio quotidiano con le ...

