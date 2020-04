La domanda sale? E l’e-commerce aumenta i prezzi (Di martedì 28 aprile 2020) «Lo acquisto su Amazon perché mi conviene». Quante volte abbiamo fatto questo ragionamento prima di comprare un prodotto? Da anni il colosso dell’e-commerce è diventato per molti un punto di riferimento per scovare le offerte più vantaggiose e avere recapitato comodamente a casa l’oggetto dei nostri desideri. Nelle ultime settimane di emergenza però per alcuni prodotti il trend di prezzo sembra essersi invertito e non giocare più a favore del consumatore. Leggi su vanityfair Sabrina Salerno - “con chi dovrei andare a letto?” : domanda spiazza i fan (Di martedì 28 aprile 2020) «Lo acquisto su Amazon perché mi conviene». Quante volte abbiamo fatto questo ragionamento prima di comprare un prodotto? Da anni il colosso dell’e-commerce è diventato per molti un punto di riferimento per scovare le offerte più vantaggiose e avere recapitato comodamente a casa l’oggetto dei nostri desideri. Nelle ultime settimane di emergenza però per alcuni prodotti il trend di prezzo sembra essersi invertito e non giocare più a favore del consumatore.

alex_jacobone : @FranFerrante Le confesso che il mio rapporto con la chiesa è ai minimi termini, ma una domanda me la pongo. Se si… - TiberioNesti : @ArmaDiBe @LBorsetta @recifar Ho detto che Se aumentano i costi E la domanda il prezzo sale - recifar : @LBorsetta @AndreaS30749890 @ostvest materia prima se eccesso domanda sale, col cavolo che ti fanno sconto se manca... - maxdantoni : @rapino Prima non c'era la domanda che c'è ora. Se un bene scarseggia sale di prezzo, se blocco il prezzo scarseggia ancora di più - ngiocoli : @AntonioBarchi @LorenzoTondi @kittesencul Più precisamente: prezzo sale parecchio finché offerta non si adegua (o s… -

Ultime Notizie dalla rete : domanda sale La domanda sale? E l e commerce aumenta i prezzi Vanity Fair Italia La domanda sale? E l'e-commerce aumenta i prezzi

Dietro c'è una sofisticatissima questione di algoritmi, che determina il costo dei prodotti. E, in questo particolare periodo soprattutto, alcune merci hanno visto aumentare considerevolmente i loro p ...

Bonus 600 o 800 euro, anche i 200 euro in più saranno riconosciuti in automatico con un click senza nuova domanda?

In conferenza stampa ieri Conte ha annunciato che si sta studiando un modo per riconoscere il bonus 600 euro per le prossime due mensilità con un click, senza nuova domanda. E per i 200 euro che servo ...

Dietro c'è una sofisticatissima questione di algoritmi, che determina il costo dei prodotti. E, in questo particolare periodo soprattutto, alcune merci hanno visto aumentare considerevolmente i loro p ...In conferenza stampa ieri Conte ha annunciato che si sta studiando un modo per riconoscere il bonus 600 euro per le prossime due mensilità con un click, senza nuova domanda. E per i 200 euro che servo ...