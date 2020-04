Gualtieri: “Naspi prorogata di 2 mesi, indennizzo per colf e badanti” (Di martedì 28 aprile 2020) Il ministro Gualtieri in audizione sul Def ha anticipato che nel decreto aprile “sarà prorogata di 2 mesi la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoccupazione in scadenza” e ci sarà un indennizzo “per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo”. Non solo, “L’indennità per il lavoro autonomo, che finora è stato ricevuto da 3,5 milioni di persone, sarà rinnovato e incrementato, con una revisione delle procedure che renda rapidissima l’erogazione della prossima tranche”. ha detto a proposito del bonus 600 euro: “Auspicabilmente il mio obiettivo è che l’indennità degli autonomi venga erogata immediatamente e automaticamente, in 24 ore, a tutte le persone” che hanno già beneficiato del bonus con il dl marzo. Il governo – ha detto a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 aprile 2020) Il ministroin audizione sul Def ha anticipato che nel decreto aprile “saràdi 2la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoccupazione in scadenza” e ci sarà un“pere badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo”. Non solo, “L’indennità per il lavoro autonomo, che finora è stato ricevuto da 3,5 milioni di persone, sarà rinnovato e incrementato, con una revisione delle procedure che renda rapidissima l’erogazione della prossima tranche”. ha detto a proposito del bonus 600 euro: “Auspicabilmente il mio obiettivo è che l’indennità degli autonomi venga erogata immediatamente e automaticamente, in 24 ore, a tutte le persone” che hanno già beneficiato del bonus con il dl marzo. Il governo – ha detto a ...

