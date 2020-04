Ferrante | i timori per la Fase 2 e la strategia del San Pio | “Puntiamo sui tamponi”

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I test sierologici li trovo utili, ma noi siamo più orientati sui tamponi. Abbiamo la possibilità di portarne a termine ogni giorno 115 e quindi continueremo su questa strada”. Il direttore generale Mario, ha parlato degli sviluppi registrati all’ospedale San Pio in merito all’infezione da Coronavirus. L’occasione è stata offerta dall’evento che ha sancito la donazione di un quadro alla struttura ospedaliera da parte di un esercente commerciale del centro storico. Il direttore ha annunciato che al momento, sono occupati dai pazienti Covid 67 posti, la metà di quelli disponibili nel reparto creato per fronteggiare l’emergenza.si è detto preoccupato della2, o meglio della gestione dell’uscita dall’emergenza che il Paese ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrante timori

