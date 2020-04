Di Natale | «Addio Udinese? A qualcuno davo fastidio | volevo rimanere»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Antonio Ditorna a parlare della sua separazione con l'al termine della sua prolifica carriera da attaccante In collegamento con gli studi di Sky Sport, Antonio Diha spiegato le ragioni per le quali non è rimasto all'a seguito del suo ritiro da calciatore. Ecco le sue parole. «Quando a un club fai troppo bene e sei una prima donna adai un po'. Io ho fatto la storia, è scritta, ho fatto di tutto pera Udine. Voglio ringraziare la famiglia Pozzo e la città di Udine. Poi mia moglie voleva tornare a Empoli, i miei figli iniziavano ad avere un'età allora tornai a casa».