Coronavirus, in Germania l'indice Ifo dell'occupazione al minimo storico: verso licenziamenti in tutti i settori (Di martedì 28 aprile 2020) In Germania tutti i settori economici si apprestano a licenziare. A segnalare il rischio è l'indice dell'occupazione Ifo, sceso a 86,3 punti in aprile dopo aver toccato i 93,4 punti in marzo: è un minimo storico. Non c'è mai stato un calo così marcato nel barometro, indice del probabile aumento della disoccupazione. La discesa peraltro accomuna tutti i settori. Anche il settore dei servizi ha registrato un nuovo minimo storico, con licenziamenti previsti per la prima volta dalla crisi finanziaria. Nel settore manifatturiero, la tendenza al calo del numero di dipendenti iniziata prima della crisi è destinata ad intensificarsi. Nel commercio, il numero dei dipendenti diminuirà con l'unica eccezione dei supermercati. E nonostante il recente boom, anche il settore delle costruzioni non può più sfuggire alla ...

