Coronavirus | i baristi in trincea | delivery o asporto non servono

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono rimasti quasi tutti chiusi i bar del Casertano, e probabilmente neanche tra una settimana, quando il lockdown dovrebbe finire e sarà possibile il take away, riapriranno. Una linea comune in tutta la provincia. “Non riapro se non posso accogliere i clienti nelle mie sale” dice Daniele Manzo, proprietario del Crazy Horse Cafè, grande bar situato a Castel Volturno, nella località Pinetamare; uno dei più frequentati della zona, tanto che la domenica all’ingresso c’è sempre una guardia giurata. Dodici i dipendenti, tutti in cassa integrazione. “Con ile l’un bar non può sopravvivere, per quante colazioni, anche al costo di tre euro, si possono consegnare” dice a chiare lettere Manzo. “E’ una questione di costi che non si riescono a ...