Concorso per insegnanti: a settembre 3 su 4 rimarranno precari. Anief chiede continuità didattica (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Dopo una lunga attesa, come confermano fonti del Ministero dell'Istruzione, arrivano oggi in Gazzetta ufficiale i bandi per i concorsi per la scuola che riguardano circa 62 mila posti: due ordinari, uno per il primo e uno per il secondo ciclo, più una selezione riservata ai prof di medie e superiori, con prova computer based. Quella che è stata accolta come la notizia del giorno, in realtà nasconde problemi vecchi e ben noti specie nell'ottica di rispondere a una criticità che continua, purtroppo, a restare irrisolta, nonostante sia stata più volte portata sotto la lente d'ingrandimento come quella del precariato, per giunta aggravato oggi dalla pandemia. Questo il commento del Presidente Anief, Marcello Pacifico. Ancora una volta, il secco no al Concorso per titoli, chiesto a gran voce da sindacati e da molti ...

