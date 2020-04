Christian Vieri e le dirette Instagram da 50 mila spettatori

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 aprile 2020) Si chiama Bobo TV ed è il fenomeno del momento. Merito di, che ha letteralmente inventato un nuovo genere di comunicazione. Tutte le sere, dalle 22.30 all'una di notte, le suecatturano l'attenzione di 50-60persone, incollate allo smartphone per ascoltare le conversazioni tra l'ex bomber di Juventus, Lazio e Inter e i suoi ospiti. Che non sono ospiti qualsiasi, ma fior di campioni che si collegano con lui per dar vita a chiacchierate senza freni né barriere. Il segreto sta tutto lì: il dialogo è assolutamente alla pari, non c'è la distanza tra intervistato e intervistatore, semplicemente perché non ci sono ruoli. Si parla a ruota libera, le considerazioni sono genuine, gli aneddoti fioccano uno dietro l'altro, lo show è garantito. Da Ronaldo il fenomeno a Maldini, da Zanetti a Cassano, da Totti a ...