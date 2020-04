(Di martedì 28 aprile 2020) Salvatore, giornalista de Il Roma, ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Non ho mai avuto dubbi sulla riconferma di, ha dimostrato sulquello che vale.

tuttonapoli : Caiazza: 'Gattuso? Gli allenatori di campo e non i manager fanno bene a Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Caiazza Gattuso

Tutto Napoli

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Non ho mai avuto dubbi sulla riconferma di Gattuso, ha dimostrato sul campo quello che vale. Non dà so ...