Burioni e la Fase 2 | attenzione a aria condizionata e distanza

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 aprile 2020) La2 ormai è a un passo e virologi, esperti e governo, si interrogano sulle regole da seguire. Roberto, sul portale Medical Facts, ripercorre e analizza un caso di contagio avvenuto in Cina in un ristorante di Guangzhou, ex Canton, per ragionare sui pericoli dovuti a pocae sull’uso dell’. “Lae l’ai flussi d’saranno i due elementi ai quali ci dovremo affidare per la protezione contro l’infezione quando tenteremo di riprendere la nostra vita normale“, chiarisce. Coronavirus, il caso del ristorante cinese Robertoripercorre la storia di una famiglia che il 23 gennaio è partita da Wuhan, per andare a Guangzhou, a una cena. “Nella stessa sala ci sono altri 14 tavoli e siccome il ristorante è abbastanza affollato nella ...