Automar dona tablet e pc alla scuola Picentia di Pontecagnano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Laspa” diFaiano, in provincia di Salerno, i dispositivi per consentire al 100% della scolaresca lo svolgimento della didattica a distanza. “Il Covid sta aumentando il divario sociale anche tra gli studenti – spiega Giuliana Brucato, direttore generale di-. Non tutti gli allievi e le famiglie sono dotati di dispositivi per la didattica on line, oppure ne sono dotati in maniera insufficiente. Questo effetto, all’interno di un sistema italiano che vede l’istruzione pubblica come fondamentale apporto, viene eliminato graziesinergia frae ministero quindi pubblico, famiglie e settore privato. Un esempio virtuoso di summa di diversi attori con unico obiettivo: no vittime scolastiche per Covid nell’istruzione italiana”. “Dimostrando grande sensibilità ...