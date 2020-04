"Assurdo rinunciare al Mes. Draghi?A chi non piacerebbe premier..." (Di martedì 28 aprile 2020) "Il Mes? Ne ho parlato con Salvini, lui mi ha spiegato le sue posizioni, io gli ho spiegato invece le ragioni per cui ritengo che sarebbe Assurdo rinunciare a 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 aprile 2020) "Il Mes? Ne ho parlato con Salvini, lui mi ha spiegato le sue posizioni, io gli ho spiegato invece le ragioni per cui ritengo che sarebbea 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni" Segui su affaritaliani.it

amperrino : 'Assurdo rinunciare al Mes. Draghi?A chi non piacerebbe premier...' - Affaritaliani : Berlusconi: 'Assurdo rinunciare al Mes. Draghi premier? A chi non piacerebbe' - Affaritaliani : 'Assurdo rinunciare al Mes. Draghi?A chi non piacerebbe premier...' - Andreacocco87 : RT @24Mattino: .@berlusconi: 'Ho parlato del #Mes con #Salvini. A noi sembra assurdo rinunciare a 37miliardi a tasso zero e con cui potremm… - 24Mattino : .@berlusconi: 'Ho parlato del #Mes con #Salvini. A noi sembra assurdo rinunciare a 37miliardi a tasso zero e con cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Assurdo rinunciare Berlusconi: "Assurdo rinunciare al Mes. Draghi premier? A chi non piacerebbe" Affaritaliani.it Coronavirus, Berlusconi: Dire no a Mes assurdo e insensato

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "Sarebbe assolutamente assurdo per noi rinunciare a 36 o 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni. Potremmo riqualificare gli ospedali, sovve ...

L’ex Juventus finisce nei guai: i tifosi lo attaccano

Il giocatore è stato “beccato” dal Daily Star che ha pubblicato anche lo screen di un gruppo privato su Snapchat mentre partecipa a una festa casalinga, in quello che sembra essere il suo appartamento ...

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "Sarebbe assolutamente assurdo per noi rinunciare a 36 o 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni. Potremmo riqualificare gli ospedali, sovve ...Il giocatore è stato “beccato” dal Daily Star che ha pubblicato anche lo screen di un gruppo privato su Snapchat mentre partecipa a una festa casalinga, in quello che sembra essere il suo appartamento ...