Alessandro Egger, il bimbo della Kinder diventa una drag e balla Gaga e Madonna: “Ecco Alexandra” (Di martedì 28 aprile 2020) Alessandro Egger è stato un dei famosi ‘bimbi della Kinder’, il modello prima di partecipare a Pechino Express e recitare nella serie The Band, ha prestato il suo volto al noto marchio che produce barrette di cioccolato. Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha condiviso dei video in cui Alessandro in versione drag queen balla i brani più famosi di Madonna, Lady Gaga, Britney Spears e Rihanna e i filmati hanno fatto il giro dei social. L’influencer in un’intervista rilasciata a Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano ha spiegato che ‘Alexandra’ potrebbe sbarcare in tv come personaggio televisivo e che i suoi video sono uno schiaffo all’ignoranza. “Per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi nel personaggio. Devo dire che è fantastico poter esplorare nuove cose. Tutto è nato senza programmarlo, ma mi sono subito ... Leggi su bitchyf Bimbo Kinder diventa Drag Queen/ Alessandro Egger si trasforma in Alexandra su social

