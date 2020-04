Alena Seredova Instagram “curve di seta” nei micro shorts | l’intreccio di gambe è pura

Leggi su urbanpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Quando mancano all’incirca cinque/sei settimane al lieto eventomanda in visibiliocon un risveglio piuttosto stimolante. Incinta di una femminuccia, dopo i due maschi avuti dall’ormai ex marito Buffon, la showgirl ceca addolcisce la giornata del followers con un primo piano ravvicinato del pancione. Legata ormai da tempo al manager Alessandro Nasi,ha finalmente ritrovato la serenità dopo la separazione burrascosa dal portiere bianconero., curve morbide tra le lenzuola al risveglio Serenità e dolcezza che sembrano davvero trasparire dall’immagine condivisa dallasul proprio account social. “…la bellezza di una nuova vita”, ma non solo. Ancora nel letto al mattino,si immortala in uno scatto che dall’alto comprende la visione del pancione e delle. Curve ...