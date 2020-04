Umberto I di Nocera Inferiore: nuova donazione dai genitori del Primo circolo didattico (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna nuova donazione di dispositivi di protezione individuale all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore arriva stavolta dai componenti del Comitato genitori del Primo circolo didattico di Nocera Superiore. La proposta, immediatamente accolta dal dirigente scolastico Antonio Pizzarelli, ha trovato immediato riscontro nelle numerose adesioni dei genitori. Acquistati oltre 200 dpi, consegnati questa mattina ai reparti di Radiologia, Pediatria e Tin, oltre che agli operatori del Cns. La consegna è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione “La casa di Andrea”, che già opera presso l’ospedale di Nocera Inferiore a sostegno delle famiglie in difficoltà. Lina Cuomo, presidentessa del Comitato genitori, ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto ... Leggi su anteprima24 Nocera Superiore : nuovo contagio da contatto infetto dell’Umberto I

