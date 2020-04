Tra i congiunti compresi fidanzati | conviventi e affetti stabili

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020): anche loro rientrerebbero tra i “” in cui, nella fase 2, sarà possibile fare visita. È quanto si apprende da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio.Saranno consentiti “gli spostamenti per incontrare” ha annunciato ieri il premier Conte, illustrando in conferenza stampa i contenuti del nuovo dpcm. Il termine “” ha scatenato i dubbi dei cittadini su chi si potrà effettivamente andare a trovare, specificando il motivo dello spostamento nel modulo di autocertificazione.Una confusione condivisa anche da avvocati e giuristi, visto che la parola “”, infatti, non risulta parte del vocabolario giuridico. Il Codice civile conosce i “parenti” e gli “affini” mentre la legge 76/2016 ha introdotto la ...