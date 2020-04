Tare: «Spadafora non vuole aiutare il calcio: perché Juve e Inter non prendono posizione?» (Di lunedì 27 aprile 2020) “Ieri ho sentito il ministro dello Sport dire che bisogna pensare alla tutela della salute ma poi li si fa correre nei parchi in mezzo alla gente anziché nei centri sportivi con le dovute misure. Non so quale sia il suo scopo, di certo non è aiuTare il calcio. Alla luce delle decisioni prese la … L'articolo Tare: «Spadafora non vuole aiuTare il calcio: perché Juve e Inter non prendono posizione?» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Lazio - Tare : «Spadafora non vuole aiutare il calcio»

