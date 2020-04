Softec | assemblea approva bilancio 2019 e nomina CdA

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – L’degli azionisti diha esaminato eto ild’esercizio al 31 dicembre, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 1.050.958,91 (unmilionecinquatamilanovecentocinquantotto/91) e ha deliberato di rinviare la copertura della perdita al nuovo esercizio. I soci hanno, altresì, provveduto a determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino alla data dell’dizione delal 31 dicembre 2020; are quali componenti del Consiglio di Amministrazione: COSTANTINO DI CARLO; ANTONIO CANTELMI; CATERINA DALESSANDRI; GERALDINA MARZOLLA; EDOARDO NARDUZZI. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, hato Costantino Di Carlo quale Presidente del CdA, attribuendogli deleghe operative e Edoardo ...