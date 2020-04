Rivolta dei commercianti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Rabbia e timore tra idopo l’annuncio delle misure che saranno introdotte a partire dal 4 maggio. E i timori sono dettati dall’allontanarsi della riapertura per molti di loro. Molto critico nei confronti delle decisioni annunciate da Conte Carlo Sangalli, vertice di Confcommercio: “La fase 2 rinvia la riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di tante attivita’ del turismo e dei servizi. Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro - ha detto - in queste condizioni diventa vitale il sostegno finanziario alle aziende con indennizzi a fondo perduto che per adesso non sono ancora stati decisi. Bisogna invece agire subito e in sicurezza per evitare il collasso economico di migliaia di imprese”.Poi si rivolge a Conte: “Chiediamo al presidente conte un incontro ...