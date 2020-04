Riforma pensioni | ultime su pagamenti maggio | quota 100 e decreto aprile

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 27 aprile 2020) Lenovità oggi 27sullasono legate anche in parte ale all’emergenza Covid 19. Inoltre si é tornato a parlare nelle ore scorse della100 e si é rassicurato sul fatto che non verrà toccata, la misura non sarebbe al momento in discussione. Eccovi lenovità che riguardanno in primis il pagamento delleche nuovamente si differenziano per banca e posta, questo, come é avvenuto per il mese scorso, sta sollevando moltissime polemiche tra i nostri utenti che ritengono ingiusto dover, questo mese, aspettare addirittura il 4per poter avere il proprio accredito, mentre per le poste, gli utenti inizieranno a vederlo sul proprio conto dalla giornata di oggi. I dettagli:2020, le richieste della Gelmini per ilIl varo deldi ...