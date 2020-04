Reina | «Donnarumma tra i migliori 4 al mondo | Mertens è un fenomeno»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Pepe, portiere del Milan in prestito all’Aston Villa, si racconta in diretta su Instagram: ecco le sue dichiarazioni Ospite della diretta Instagram della pagina “Che Fatica La Vita Da Bomber”, il portiere del Milan Pepe, attualmente in prestito all’Aston Villa, ha risposto alle domande dei fan. QUARANTENA – «Sto bene! Sono a casa insieme alla mia famiglia e sto facendo fare tanti compiti ai miei cinque figli. La Società mi ha allestito una piccola palestra in casa, mi alleno ogni giorno». RIGORE PARATO A BALOTELLI – «Me lo ricordo, era Milan-Napoli. Sono stato ilprimo portiere a paragli un rigore dopo che ne aveva realizzati 21 di fila. A fine gara ci siamo scambiati la maglia, perché comunque Mario è un grande giocatore».– «Ciro, così è stato soprannominato a ...