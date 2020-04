Obbligo di mascherine in tutta la Germania | multe fino a 150 euro

Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, anche di stoffa: pronte le linee guida del Mit da allegare a nuovo dpcm s… - Adnkronos : #Fase2, obbligo mascherine in luoghi pubblici al chiuso - #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, Fontana a Sky Tg24: 'Obbligo mascherine deve rimanere' - ANNAQuercia : Case per anziani a Milano. Fino a marzo senza protezioni. Per i pm non fu imposto l’obbligo delle mascherine. E div… - maurocavina62 : @janavel7 Rimborso per le mascherine già acquistate piu di 0,50€? Ma questi proprio solo degli obblighi a loro favo… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo mascherine Fase 2, obbligo mascherine in luoghi pubblici al chiuso Adnkronos Conte firma DPCM Fase2. OK cantieri e produzioni

Il premier Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il nuovo DPCM che regola la vita degli italiani e le attività produttive e commerciali del Paese. Il decreto del 26 aprile permette il ritorno a lavoro p ...

Coronavirus, Fontana: «Obbligo di mascherine resti, sulle chiusure avrei allentato»

Sulle mascherine «tenderei a ribadire l'obbligo» in una nuova ordinanza regionale «ma è chiaro che vorrei avere garanzie dalla Protezione Civile sulla fornitura ...

Il premier Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il nuovo DPCM che regola la vita degli italiani e le attività produttive e commerciali del Paese. Il decreto del 26 aprile permette il ritorno a lavoro p ...Sulle mascherine «tenderei a ribadire l'obbligo» in una nuova ordinanza regionale «ma è chiaro che vorrei avere garanzie dalla Protezione Civile sulla fornitura ...