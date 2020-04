Meghan Markle e Harry in crisi coi soldi: rischiano di fallire (Di lunedì 27 aprile 2020) Meghan Markle e Harry rischiano di andare in fallimento prima ancora di aver iniziato a lavorare davvero alla loro nuova associazione, Archewell. Una serie di congiunzioni e fattori economici negativi e la loro incapacità di risparmiare, li sta rapidamente portando alla bancarotta. Questo è quanto riferisce il magazine New Idea che ha fatto i conti in tasca ai Sussex, raccogliendo una serie di testimonianze di persone vicine alla coppia. Dal punto di vista professionale, Harry e Meghan evidentemente non hanno una grande fortuna. Forse, hanno sottovalutato i rischi di impresa quando hanno deciso di vivere per conto loro, lasciando “il posto sicuro” alla Corte inglese. In primo luogo, è arrivato il divieto da parte della Regina di usare il marchio altamente di prestigio, “Royal Sussex”, questo ha portato Harry e Meghan a dover chiudere le ... Leggi su dilei Harry e Meghan Markle - la Royal family trema. Dagli ex duchi di Sussex un colpo epocale

