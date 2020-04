Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, perché non stanno più insieme? (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ultima volta che è stato possibile scorgerli in televisione li abbiamo visti insieme nella casa del Grande Fratello. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno fatto una sorpresa al figlio, Paolo Ciavarro, concorrente dell’ultima edizione del reality. Nonostante la fine della loro relazione risalga a molto tempo fa, i due sembrano avere un ottimo rapporto. Quali sono stati però i motivi che hanno portato il loro amore al capolinea? Massimo Ciavarro:“Una separazione dolorosa” Un matrimonio lungo 12 anni e un forte spirito di condivisione. È così che ha descritto il loro matrimonio Massimo Ciavarro durante un’ospitata a Vieni da me, condotto dalla Balivo. “Ho conosciuto Eleonora con il film Sapore di mare 2. La nostra separazione è stata molto dolorosa. Dolorosa perché comunque avevamo fatto tanto ... Leggi su thesocialpost Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro - perché è finita? I motivi della rottura

Antonella Elia e Massimo Ciavarro : il racconto di quel giorno in sauna

