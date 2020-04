La Germania pronta a salvare Lufthansa con i soldi pubblici (Di lunedì 27 aprile 2020) La crisi sanitaria ed economica dovuta al coronavirus non ha interrotto in Europa la diffusione di narrazioni stereotipate che tuttavia non trovano i dovuti riscontri con la realtà dei fatti. Prendiamo per esempio la tanto utilizzata metafora della cicala e della formica. Le cicale del sud e le formiche del nord in Europa Secondo alcuni commentatori, non solo tedeschi ma anche italiani, l’Unione europea sarebbe infatti composta da Paesi “cicale” e Paesi formiche. I primi, assimilati agli Stati del sud Europa e in particolare Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, si troverebbero ora nella condizioni della cicala di Esopo e quindi a dover attraversare “l’inverno” del coronavirus senza le risorse adeguate. I secondi invece, interpretati in particolare da Germania e Olanda, come le formiche supereranno la crisi del covid-19 grazie ... Leggi su it.insideover Coronavirus - Merkel : "Germania pronta a contribuire di più all'economia europea"

Ue : Recovery Fund sarà da 320 miliardi Merkel : Germania pronta a dare di più Il piano della Commissione : il documento

Ue : Recovery Fund sarà da 320 miliardi Merkel : Germania pronta a dare di più (Di lunedì 27 aprile 2020) La crisi sanitaria ed economica dovuta al coronavirus non ha interrotto in Europa la diffusione di narrazioni stereotipate che tuttavia non trovano i dovuti riscontri con la realtà dei fatti. Prendiamo per esempio la tanto utilizzata metafora della cicala e della formica. Le cicale del sud e le formiche del nord in Europa Secondo alcuni commentatori, non solo tedeschi ma anche italiani, l’Unione europea sarebbe infatti composta da Paesi “cicale” e Paesi formiche. I primi, assimilati agli Stati del sud Europa e in particolare Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, si troverebbero ora nella condizioni della cicala di Esopo e quindi a dover attraversare “l’inverno” del coronavirus senza le risorse adeguate. I secondi invece, interpretati in particolare dae Olanda, come le formiche supereranno la crisi del covid-19 grazie ...

Linkiesta : Il discorso completo della Cancelliera al Bundestag in cui dice che la Germania deve essere pronta a fare la sua pa… - albealias : RT @MatteoS11945980: @mignoloeprof La soluzione è pronta: i nostri conti correnti, cui puntano da anni Germania e Francia... - IndomitusVirtus : RT @CMastroff: @GiuseppeConteIT @repubblica Che Farsa eri lì per il Mes ed altre amenità pur di non fare BTP e aiuti di Stato alle aziende… - FerranteViola : RT @CMastroff: @GiuseppeConteIT @repubblica Che Farsa eri lì per il Mes ed altre amenità pur di non fare BTP e aiuti di Stato alle aziende… - FabioTeruggi : @DanielGDiNiro @federicovf69 @Emanuele676 Non è proprio così.. la Germania era pronta a livello di tamponi e di rep… -